Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: Hikayenin sonu şampiyonluk!

Göreve geldikten sonra zor bir süreçten geçtiklerini belirten Mehmet Yiğit Alp, "FIFA’da 30’un üzerinde dosyamız vardı. Transfer yasağı almıştık ve icra memurları her gün kulübün kapısında bekliyordu. Futbolcularımıza 6, personelimize 3 aydır ödeme yapılmamıştı. Kulübümüz lige katılabilmek için lisans alamayacak durumdaydı. 'Kulüp batacak' dediler, sürdürülebilir ekonomiye kavuşturduk. Artık ödemelerimizi gününden önce yapıyoruz. 'Beşincilik başarıdır' dediler, geçen yıl dördüncü olduk, bugün şampiyonluk adayıyız. Maaş bütçesini 38 milyon Euro'dan 15'e düşürdük. Ona rağmen Türkiye'nin en değerli oyuncuları bizde" dedi.

'Umutların bittiği yerden...'

İyi bir noktaya geldiklerini vurgulayan Alp, "Trabzonsporumuz bir hikaye yazıyor. Hikayenin sonu elbette şampiyonluk olacaktır. Ama bu sezon ama gelecek sezon. Mutlaka o hikayeyi tamamlayacağız ve bunu taçlandırarak sürdüreceğiz. Dünden bugüne hiçbir şey tesadüfen olmadı. Doğru planlama, doğru yapılanma, doğru adımlar ve doğru stratejiyle bugünlere geldik. Nereden? Daha düne kadar ekonomik olarak dibi görmüş bir noktadan. Sportif olarak da umutların bittiği bir yerden. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Motivasyonumuzu yitirmeden devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

'Yabancı getirsek kötü olabilirdi'

Yaşanan puan kayıpları sonrasında bitime 3 hafta kala avantajın Başakşehir'e geçmesi sonrasında camiada teknik direktör Hüseyin Çimşir'e sert eleştiriler yapılmıştı. Genç hocanın arkasında duran Asbaşkan Alp, "Hüseyin hocayı getirerek doğru bir karar verdik. 1.5 yıldır takımda olan, futbolcuları tanıyan, camianın değerlerini bilen bir isim. O dönem başka hocayı getirmek için hazırlığımız da yoktu. Hadi diyelim acele ettik, birini getirdik. Takımı tanıması, şehirle, camiayla kaynaşması zaman alabilir ve daha da kötü olabilirdi. Trabzonsporumuz ligin ikinci yarısında hocamızla namağlup ilerliyor. 20 maçtaki tek yenilgisi kupa sınavı. Geldiğinde 3.'ydük, şu anda ikinciyiz. Kendi insanımıza sahip çıkalım, sabır gösterelim ve kolay harcamayalım" diye konuştu.

'Görüştüğümüz isimler var'

Gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını belirten Alp, "İnşallah bu sezon iki kulvarda da hedefe ulaşırız. Bu süreçlerin tamamlanmasını beklemeden gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Şimdiden yaptığımız transferler var. Sözleşmesi bitecekler var. Görüştüğümüz yeni isimler var. Gelecek sezon Eylül ayında başlayacak. Aradaki mesafe de çok kısa. Haliyle gelecek sezonun kadrosunu yine doğru bir yapılanmayla oluşturmamız gerekiyor" açıklamalarında bulundu.