Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor, altyapı çalışmaları kapsamından Artvin'de spor okulu açıyor.

Trabzonspor altyapı yatırımlarına Artvin’den devam ediyor. Altyapıdan çıkardığı oyuncular ile adından sıkça söz ettiren Trabzonspor, 'Futbol Okulları' halkasına bir yenisine Artvin’i de ekledi. Artvinspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin aldığı bir kararla il merkezinde Trabzonspor’a futbolcu yetiştirmek ve çocuklar ile gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla spor okul açılmasına karar verdi.

Artvinspor Kulübü'nde gerçekleştirilen imza törenine, Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan, Artvinspor Kulubü Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin tamamı ile Trabzonspor Artvin Futbol Okulu Antrenörü Batuhan Ural katıldı.

Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan yaptığı açıklamada, "Trabzonspor markasını her ilde duyurabilmek ve o ilde yaşayan çocukların hem sosyal hem de sportif alanda yardımcı olmak amacıyla Türkiye’nin her yerinde futbol okullarımızı açıyoruz. Artvin’de Trabzonspor’a çok büyük bir ilgi ve sevgi var. Çok sayıda taraftarımızın bulunduğu Artvin’de, Trabzonspor Okulu açmanın heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Daha önce Yusufeli ve Borçka ilçelerinde spor okulu açmıştık. Bugün de merkezde spor okulunu açmak üzere bir araya geldik. Sözleşmeleri karşılıklı olarak imzaladık. Burada yetişen çocuklarımızı ve gençlerimizi Trabzonspor’a kazandırmak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Artvinspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Yıldırım ise Türkiye’de birçok kez şampiyonluk yaşamış ve Türkiye’nin dört büyük kulüplerinden birisi olan Trabzonspor’a sporcu yetiştirmek amacıyla Trabzonspor Futbol Okulu'nu Artvin’de açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Artvin’de sporun gelişmesine katkı sağlamak ve gençlerin kötü alışkanlıklara yönelmelerine engel olmak ve ülkenin gururu olan Trabzonspor’a futbolcu yetiştirmek amacıyla Trabzonspor Futbol Okulunu açacaklarını belirten Başkan Yıldırım, "Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak, bir takım oyunu olan futbolu öğretmek istiyoruz. Okullarda kendini yetiştiren başarılı sporcularımızı Trabzonspor’a kazandırmak istiyoruz. Buradan tüm ailelere sesleniyorum. Sizleri ve değerli çocuklarınızı futbol okulumuza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Trabzonspor’un yaşadığı şampiyonluklarda büyük katkısı olan efsane futbolcularından Necati Özçağlayan, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Serdar Bali, Hami Mandıralı, Abdullah Ercan, Lemi Çelik, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür gibi futbolcuların da önümüzdeki günlerde resmi açılış törenine gelmesi bekleniyor.

İHA