Trabzonspor Artem Dovbyk için harekete geçti!

Trabzonspor transfer haberi... Süper Lig 'de bu sezon sergilediği performansla geçen sezonu aratan Trabzonspor, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Bordo-mavililer geçen sezon da gündemine aldığı Artem Dovbyk için harekete geçti.

Artem Dovbyk uzatmıyor...

Geçen sezondan beri Trabzonspor’un gündeminde olan Artem Dovbyk, Dnipro’da etkili futbolunu sürdürüyor. 25 yaşındaki forvet, çıktığı toplam 20 maçta 14 gol atıp, 4 de asist yaparken, kulübü sözleşme uzatmak için harekete geçti. Ancak Ukrayna basınına göre Dovbyk, Dnipro’nun teklifini kabul etmedi. Kulübüyle mukavelesi 2023’ün aralık ayında sona erecek olan Dovbyk, bazı İtalyan takımlarının da radarında bulunuyor.

Gidenlerden en iyisi Nwakaeme

Genç oyuncular ve kiralıkla birlikte toplamda 25’e yakın isimle yollarını ayıran Trabzonspor’da, en iyi hücum performansını Nwakaeme gösterdi. Nijeryalı yıldız, Al Fahya takımında çıktığı 7 maçta 3 gol attı. Kouassi, Karagümrük’te çıktığı 14 lig maçında 2 gol, 1 asistle oynarken; Cornelius Kopenhag’da 8 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Ahmetcan, Ajax’ta süre bulamazken, Berat 8 maçta 1 gol attı. Gervinho ise1 gol,1 asistlik hücum katkısı verdi.