Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile 8 Ağustos’ta oynayacağı maç öncesinde UEFA’ya yarın gece 24.00’te kadroyu bildirmek zorunda olan Trabzonspor kalan süre içinde forvet ve savunmaya birer takviye yapmayı planlıyordu. Bordo-Mavililer stoper transferini dün gerçekleştirdi. Bonservisi Portekiz’in Sporting Lizbon takımında olan Ivanildo Fernandes ile anlaşmaya varıldı.

23 yaşındaki oyuncu dün gece geç saatlerde İstanbul’a geldi, ardından da Trabzon’a geçti. Satın alma opsiyonu... Geçen sezon Portekiz Ligi’ni 6. sırada bitiren Moirense takımında kiralık oynayan İvanildo Fernandes 24 maçta forma giydi, 1 de gol attı. Sol ayaklı stoperin bugün sağlık kontrolünden geçirileceği ve bir sorun yaşanmazsa sözleşme yapılacağı öğrenildi. Fırtına’nın, Feirnandes’i Sporting Lizbon’dan kiralayacağı, anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi.

COŞKULU KARŞILAMA

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Portekizli Ivanildo Fernandes, Trabzon’a geldi. Trabzonspor, Portekizli 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes’le prensip anlaşmasına vardı. Bu gece saatlerinde havayolu ile Trabzon’a gelen Ivanildo Fernandes, havalimanında bir grup taraftar tarafından karşılandı. Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan Fernandes, bordo-mavili kulübün aracına binerek konaklayacağı otele gitti.