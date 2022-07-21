Stoper transferine yönelen Bordo-Mavililer'de gündem, Manchester United’ın savunmacısı Axel Tuanzebe ile Leicester City'nin satış listesine koyduğu Jannik Vestergaard. Bir süredir bu iki futbolcuyu yakın takibe alan Trabzonspor , ufak pürüzlerin de giderilmesi durumunda satın alma opsiyonlu kiralık formülünü devreye sokup, işi bitirmek istiyor. Tuanzebe, önceki sezon 2 kulüpte kiralık olarak oynadı. Aston Villa ve Napoli’de görev yapan 24 yaşındaki Kongo asıllı İngiliz stoper, takımda yer bulamıyor. Manchester United’ın altyapısından yetişen Tuanzebe, 1.85 boyunda ve sağ stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor.

Sıcak bakıyor

Jannik Vestergaard da geçen sezon Premier Lig'de sadece 10 maça çıkabildi. Düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Vestergaard'ın hem Danimarkalı arkadaşları hem de Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Trabzonspor'a sıcak baktığı öğrenildi.