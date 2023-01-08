Spor Toto Süper Lig 'de yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor , bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya hareket etti. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 15.30'da Antalya'ya hareket eden Trabzonspor, kafilesinde 22 futbolcu yer aldı. Kafilede tedavileri devam eden Dorukhan, Serkan Asan, Vısca ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra cezalı olan Gomez yer almadı.





Geceyi Antalya'da geçirecek olan bordo-mavililer maç günü Alanya'ya hareket edecek.

Yusuf Erdoğan kafilede yer almadı

Trabzonspor - Alanyaspor maç kafilesinde, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Marc Bartra, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Lahtimi, Djaniny Semedo, Umut Bozok ve Naci Ünüvar yer aldı.

Devre arasında takımdan ayrılması beklenen Yusuf Erdoğan ise kafilede yer almadı.

Muhtemel on bir

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya; Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet ve Umut Bozok 11'i ile çıkması bekleniyor.(İHA)