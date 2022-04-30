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Trabzonspor-Antalyaspor maçının VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Bu zorlu maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre VAR hakemi olarak Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

30 Nisan 2022, Cumartesi 11:15 Son Güncelleme:
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Trabzonspor-Antalyaspor maçının VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu

Süper Lig 'in 35. haftasında lider Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Mücadeleden bir puan çıkarması halinde Bordo Mavili ekip şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu zorlu maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre VAR hakemi olarak Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak. 

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.


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