Trabzonspor - Antalyaspor maçı son dakika gelişmeleri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor mücadele etti. Medical Park Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Ligde lider durumda yer alan Trabzonspor, başarılı geçirdiği sezonu 2 kupayla birden tamamlamak hedefiyle sahaya çıktı. Süper Lig ’de sezonun tek mağlubiyetini yaşadığı rakibi karşısında geçit vermek istemeyen bordo mavililer, 37 yıl sonra hem Lig Kupası hem Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte mutluluk yaşamak istiyor. 2021-22 sezonunda Trabzonspor’u mağlup eden tek takım olan Fraport TAV Antalyaspor da, Türkiye Kupası’nı ilk kez kazanarak müzesine götürmek için mücadele ediyor. Ziraat Türkiye Kupası için bugüne kadar 7 kez karşılaşan rakipler, 9 yıl aradan sonra bir kez daha kupa için yeşil sahada yarışıyor.

KADROLAR VE EKSİKLER

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Hamsik, Dorukhan ve Salih Kavrazlı ile Covid-19 karantinasında olan Erce Kardeşler, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor karşısına sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz yerine Serkan Asan’a forma şansı verdi. Hücumda ise yıldız oyuncu Nwakaeme yedek kulübesine çekilirken devre arası transferlerinden Kouassi ilk 11’de yer aldı. Bordo mavililerde ayrıca Cornelius ve Abdülkadir Ömür de yedek kulübesinde bekleyen oyuncular arasında yer aldı.

NWAKAEME HALİT DEDE’YE FORMASINI HEDİYE ETTİ

Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasının uzatma dakikalarında Nwakaeme’nin galibiyeti getiren penaltısı sonrasında tribünde gözyaşlarına boğulan 77 yaşındaki Halit Aygün, golcü Nwakaeme’nin davetiyle Antalyaspor karşılaşmasına geldi. Maçı maratondan izleyen Halit Aygün ile Nwakaeme karşılaşma öncesinde birbirlerine sarıldı. Halit dedenin Trabzonspor sevgisinden etkilenen Nwakaeme, 77 yaşındaki Halit Aygün’e formasını hediye etti.

ÖZKAN SÜMER VE EREN BÜLBÜL’ÜN KABRİNE ZİYARET

Akdeniz ekibi Antalyaspor, karşılaşma için geldiği Trabzon’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile yöneticilerden Aytaç Altay ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan Trabzonspor’un efsane hocalarından Özkan Sümer ile şehit Eren Bülbül’ün kabrini ziyaret etti. Antalya ekibi şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e baş sağlığı dileklerinde bulundu. (DHA)