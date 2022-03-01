Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Süper Lig ’de şampiyonluğa büyük bir puan farkıyla ilerleyen Fırtına, konuk edeceği Antalyaspor’u hem kupadan elemek, hem de ligde bozulan 27 maçlık namağlup serisinin rövanşını kupa maçında almak istiyor. Trabzonspor’da sakatlıkları nedeniyle Dorukhan ve Hamsik bugün kadroda olmayacak. İki yıldızın yanı sıra kaleci Erce, hastalığı nedeniyle oynamıyor. Kupada çeyrek final maçı olduğu için teknik direktör Abdullah Avcı’nın eldivenleri yine Uğurcan Çakır’a teslim etmesi bekleniyor. Akdeniz ekibi ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Antalyaspor'da karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Denswil, Vitor Hugo, Yusuf, Berat, Murat Cem, Bakasetas, Djaniny, Kouassi, Koita

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Fernando, Ndao, Mehmedi, Doğukan, Adriano

Abdullah Avcı'dan rotasyon kararı

Kayserispor maçında ikinci yarıda oyuna girip, maçı çeviren isim olan Djaniny Semedo bugün kupada ilk 11’de başlayacak. Visca’nın golünde pozisyonu hazırlayan, 10 dakika sonra da Nwakaeme’nin asistinde fileleri havalandıran tecrübeli forvet, Antalyaspor karşısında Fırtına’nın en önemli hücum silahlarından biri. Teknik direktör Abdullah Avcı, kupadaki Boluspor maçında gol atan Kouassi’yi de 11’de görevlendirmeyi düşünüyor. İleri uçta ise Cornelius’un yerine Koita’nın başlaması bekleniyor. Orta sahada da ligden farklı olarak Berat’ın forma giyeceği öğrenildi. Kısacası Fırtına’nın hocası, kadroda önemli bir rotasyon yapmayı planlıyor.

38 yıl sonra çifte hedef

Süper Lig’de en yakın takipçisinin 17 puan önünde şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Bordo-Mavililer, hem ligde hem de kupada çifte şampiyonluk yaşayıp, 1983-1983 sezonundan bu yana bir ilki başarmak amacında. Fırtına, 38 yıl sonra iki kulvarda birden tarih yazmak istiyor.

10. kupanın peşindeler

Bugüne kadar 59 kez düzenlenen Türkiye Kupası organizasyonunda 15 kez finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı 10. kez müzesine götürmenin peşinde. Fırtına, Antalyaspor’u çeyrek finalde devirmesi halinde son 4 takım arasına kalacak. Karadeniz ekibi en son 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası’nı havaya kaldırmıştı.

35 bin koltuk satıldı!

Medical Park Stadı’ndaki Konya ve Kayserispor maçlarını kapalı gişe oynayan Trabzonspor, bugün de müthiş bir taraftar desteğiyle Akyazı’ya çıkacak. Kombinelerle birlikte yaklaşık 35 bin bilet satılırken, stadın tamamına yakınının dolması ve gün içinde de biletlere ilginin devam etmesi bekleniyor.

Antalyaspor tam kadro

Antalyaspor'da uzun süredir takımdan ayrı olan Harun ve Ufuk dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Nuri Şahin, kupa maçı öncesi ideal kadrosuyla Trabzon’a geldi. Devre arasında kadrosuna kattığı Fernando ve Adriano transferiyle dikkat çeken Güney ekibi, ligde son 5 maçını kaybetmedi, 9 puan topladı.