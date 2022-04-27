MENÜ

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan lider Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan edebileceği maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

27 Nisan 2022, Çarşamba 20:49 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig 'in 35. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan lider Trabzonspor , şampiyonluğunu ilan edebileceği maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. 

Bordo-Mavili ekibin internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 16.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5’e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

İlgili Haberler
Son dakika! Galatasaray'a Marcao'dan kötü haber


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...