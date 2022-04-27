Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig 'in 35. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan lider Trabzonspor , şampiyonluğunu ilan edebileceği maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Bordo-Mavili ekibin internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 16.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5’e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



