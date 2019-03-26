Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi’nin yanı sıra ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan Yusuf, Uğurcan, Hüseyin, Arda, Novak ve Ekuban antrenmanda yer almadı.

Bordo mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.