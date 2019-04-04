Spor Toto Süper Lig’de son 4 maçını kaybetmeyen ve son iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Antalyaspor karşısından da 3 puanla ayrılarak puan serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde çıktığı son 4 maçında hanesine 10 puan yazdırarak ilk 4’teki yerini sağlama alan ve en yakın takipçisine 6 puan fark atan Trabzonspor, 27’nci hafta mücadelesinde yarın sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı da kazanarak hem puan serisini hem de yakaladığı çıkışı devam ettirmeyi arzuluyor.

Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Antalya ile 46. randevu

Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın Trabzon’da oynayacakları maçla birlikte ligde 46’ncı kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 45 lig karşılaşmasında Trabzonspor’un 27, Antalyaspor’un 8 galibiyeti bulunuyor. 10 maç ise beraberlikle tamamlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 80 gol atarken, kalesinde 43 gol gördü. Ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

3 oyuncu sınırda

Bordo-Mavililer’in başarılı oyuncuları Abdulkadir Parmak, Vahid Amiri ve Caleb Ekuban, Antalyaspor mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Üç isim de zorlu maçta kart gördüğü takdirde gelecek hafta oynanacak Bursaspor maçında takımını yalnız bırakacak. Kadro rotasyonunda sıkıntı yaşayan teknik direktör Ünal Karaman, bu 3 futbolcuyu da kart görmemeleri konusunda uyardığı belirtildi.

En az 20 bin taraftar

Fırtına tam 28 gün sonra taraftarının önüne çıkacak. Bordo-Mavili futbolseverler de cuma akşamı olmasına rağmen saat 20.30’da oynanacak karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Medical Park Stadyumu’nda maç saatinde yaklaşık 20 bin Trabzonsporlu taraftarın olması bekleniyor.

Göçek ile 38. maç

Karadeniz ekibinin, bu akşam Antalyaspor ile oynayacağı kritik karşılaşmayı deneyimli hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek, 37 maçla kariyerinde en çok Trabzonspor’un karşılaşmasında düdük çalarken, Bordo-Mavililer söz konusu mücadelelerde 18 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Fırtına, geride kalan 19 mücalenin 10’unu kaybederken, 9’unda da 1 puana razı oldu.