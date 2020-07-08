Trabzonspor - Antalyaspor maç sonucu: 2 - 2

Trabzonspor 31.hafta maçında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Puanını 62 yapan Trabzonspor bitime 3 hafta kala Başakşehir'in 4 puan gerisinde kalmış oldu. Antalyaspor ise ideal 11'inden çok fazla eksiği olmasına rağmen Trabzonspor deplasmanında oldukça etkili bir oyun oynadı ve rakibine zirve yolunda çelme taktı

Trabzonspor'un iki golünü de penaltıdan Sosa kaydederken Antalyaspor'n gollerini Ufuk Akyol (pen) ve Yekta Kurtuluş kaydetti. Trabzonspor böylece son dört haftada üç kez berabere kaldı ve zirvenin uzağında kaldı

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takbak

TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, Hüseyin (Dk. 79 Hosseini), Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye (Dk. 65 Guilherme), Ekuban (Dk. 65 Nwakaeme), Sörloth

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Sangare, Veysel, Kudryashov, Eren (Dk. 90+1 Salih), Bünyamin, Ufuk, Mukairu (Dk. 58 Yekta), Doğukan (Dk. 71 Chico), Amilton, Blanco

GOLLER: Dk. 15 (P) - Dk. 43 (P) Sosa (Trabzonspor) - Dk. 8 (P) Ufuk, Dk. 66 Yekta (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Campi (Trabzonspor) - Veysel, Amilton, Mukairu, Ufuk, Eren (Fraport TAV Antalyaspor)





Maçtan dakikalar

2.dakikada gelişen Trabzonspor atağında sol kanattan Novak savunmanın arkasına sarktı ama topu kaleci Boffin aldı

5.dakikada sağ kanattan Mukairu ceza sahasına girdi, çizgiye kadar indi ancak ortasını yapamadan topla birlikte dışarı çıktı

Antalyaspor penaltı vuruşu kazandı. 7.dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Doğukan ceza sahasına girer girmez Ndiaye'nin müdahelesi sonucu yerde kaldı ve hakem penaltı kararını verdi

GOL! 8.dakikada Antalyaspor, Ufuk Akyol'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti

Trabzonspor penaltı vuruşu kazandı. 14.dakikada gelişen sağ kanattan gelen ortaya kafayı Sörloth vurdu Amilton'un koluna çarpan topu VAR incelemesi sonucu hakem Halil Umut Meler penaltı olarak değerlendirdi. Ev sahibi için beraberliği yakalama fırsatı

GOL! 15.dakikada Trabzonspor, Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı

SARI KART 15.dakikada Veysel Sarı penaltı pozisyonunda yaptığı ihlal nedeniyle hakemden sarı kart gördü

19.dakikada Antalyaspor sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına gelen topu savunma çıkardı

SARI KART 24.dakikada Amilton yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

TRABZONSPOR ETKİLİ GELDİ! 31.dakikada sağ kanattan Abdülkadir Ömür kale sahasına paralel ortaladı ama takım arkadaşları topa dokunamadı

34.dakikada Abdülkadir Ömür kaleyi karşıdan gördüğü anda vurdu top kaleyi bulmadı

37.dakikada Novak uzun bir taç atışı kullandı Eren Albayrak ters bir vuruş yaptı ama top az farkla dışarı gitti

Trabzonspor penaltı vuruşu kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Ekuban, Sangare'nin müdahelesi sonucu yerde kaldı hakem Halil Umut Meler yine VAR kontrolü sonrasında beyaz noktayı gösterdi

GOL! 43.dakikada Trabzonspor, Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle durumu 2-1 yaptı









45.dakikada Mukairu şutunu çekti top auta gitti

İlk yarı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi

İkinci yarı başladı!

51.dakikada köşe vuruşunu Sosa kullandı ortasına Ekuban vurdu top auta gitti

ANTALYASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 53.dakikada sağ kanattan gelişen atakta seken topu bir anda önünde bulunan Nazım Sangare kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurdu şutunu Uğurcan Çakır çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 58.dakikada Antalyaspor'da Mukairu oyundan çıktı yerine Yekta Kurtuluş girdi

60.dakikada ceza sahası dışından Nazım vurdu sdvunmadan seken top kornere gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 65.dakikada Trabzonspor'da Ekuban oyundan çıktı yerine Nwakaeme girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 65.dakikada Trabzonspor'da Ndiaye oyundan çıktı yerine Guilherme girdi

GOL! Antalyaspor Yekta Kurtuluş'un attığı golle durumu 2-2 yaptı. Ceza sahasına merkezden giren tecrübeli oyuncu kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve golü attı

73.dakikada Nwakaeme ceza sahası dışından vurdu şutu savunmadan sekip kalecide kaldı

75.dakikada Antalyaspor etkili geldi. Ceza sahasına girer girmez Gustavo Blanco sol ayağıyla plase vuruşunu yaptı top kalecide kaldı

ANTALYASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 76.dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Nazım Sangare uygun durumda vurdu şutu kaleci Uğurcan'da kaldı

DİREKTEN DÖNDÜ! 81.dakikada Sosa sağ kanattan korneri kullandı ortasına Hosseini kafayı vurdu top üst direkten geri geldi

SARI KART 83.dakikada Gaston Campi yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

85.dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Guilherme kullandı ortasına arka direkte Abdülkadir Ömür kafayı vurdu ama top auta gitti

87.dakikada Sörloth'un şutu savunmadan sekti gelişine Guilherme vurdu ama öncesinde hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

90.dakikada Nwakaeme ceza sahasına girmeden vurdu şutu savunmadan sekip kaleci Boffin'de kaldı

Mücadele 2-2 berabere sona erdi