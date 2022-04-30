Trabzonspor - Antalyaspor (CANLI)

Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig 'in 35. haftasında bu akşam Antalyaspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililere, şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak. Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 8 puan geride 68 puanla 2. sırada bulunuyor. Akdeniz temsilcisi ise Nuri Şahin ile zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmak istiyor. Antalyaspor'un dikkat çeken bir özelliği ise uzun süredir yenilgi yüzü görmemeleri. Maçta ilk düdük çaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Maça Trabzonspor başladı.

⚽ GOL | Trabzonspor maça golle başladı. Ceza sahasının solunda topla birlikte sıfıra inen Abdülkadir Ömür, yerden içeriye pasını attı. Kaleci Boffin'i geçen topa Cornelius dokundu ve topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

⏱ 23' Antalyaspor etkili geldi. Güray Vural orta alanda topla buluşup ceza sahasına yerden pasını gönderdi. Haji Wright ceza sahası dışındaki arkadaşı Adriano'ya pasını attı. Brezilyalı futbolcu şutunu attı ancak top üstten auta çıktı.

❌ 30' Antalyaspor, Haji Wright'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR'dan yapılan inceleme sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Visca, A.Ömür, Djaniny, Cornelius

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Luiz Adriano, Doğukan, Haji Wright

Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Trabzonspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...