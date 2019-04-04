Trabzonspor - Antalyaspor (CANLI)

Milli ara sona erdi, 27. haftanın açılış karşılaşması Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanıyor. Bordo-Mavililer, 4 maçlık yenilmezlik serisini Akdeniz ekibi karşısında geliştirmeyi ve Devler Ligi yolunda iddiasını artırmayı hedefliyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

04 Nisan 2019, Perşembe 20:39 Son Güncelleme:
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Trabzonspor - Antalyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig’de son 4 maçını kaybetmeyen ve son iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Antalyaspor karşısından da 3 puanla ayrılarak puan serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde çıktığı son 4 maçında hanesine 10 puan yazdırarak ilk 4’teki yerini sağlama alan ve en yakın takipçisine 6 puan fark atan Trabzonspor, 27’nci hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor. Bordo-mavililer bu maçı da kazanarak hem puan serisini hem de yakaladığı çıkışı devam ettirmeyi arzuluyor. 

Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 20.30’da başladı. Hüseyin Göçek'in düdük çaldığı mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Majid, Ibanez, Sosa, Abdülkadir Parmak, Olcay, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Diego, Cissokho, Zeki, Amilton, Hakan Özmert, Charles, Fredy, Doukara



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