Trabzonspor, Süper Lig’in 31. haftasında Ankaragücü’nü ağırlayacak. Ligde evinde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe’ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor’a da 3-1 mağlup olarak zirve yarışında geriye düşen Trabzonspor, Ankaragücü karşısında 3 puanı hanesine yazdırmanın mücadelesini verecek. Hikmet Karaman’ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve düşme hattının bir üst basamağına çıkan Ankaragücü, son 3 maçını kazandı. Başkent ekibi, çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmeye çalışacak.

Son 2 maçında 5 puan kaybeden Trabzonspor, 52 puanla 4. sırada yer alıyor. Ankaragücü ise 29 puan ve averajla 17. basamakta. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Bordo Mavili ekip, Lewis Baker’ın frikikten attığı golle 1-0 kazanmıştı.

Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka beIN Sports 1'den futbolseverlerle buluşacak. 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor - Ankaragücü muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin (Flavio), Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Ankaragücü: Friedrich, Atakan, Zarlija, Kulusic, Atila, Voca, Geraldo, İbrahim, Endri, Lobzhanidze, Börven

Sağ tarafta Flavio sürprizi

Serkan Asan’ın kötü performansı nedeniyle sağ bekte Hüseyin Türkmen’i görevlendiren Abdullah Avcı, Ankaragücü mücadelesinde sürpriz yapabilir. Esas bölgesi orta saha olan Flavio’yu savunmanın sağında deneyen tecrübeli çalıştırıcı, Brezilyalı oyuncuyu burada görevlendirebilir.

Vitor Hugo geri dönüyor

Cezası nedeniyle Erzurum maçında forma giyemeyen Vitor Hugo, bugün sahadaki yerini alacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Brezilyalı stopere ilk 11’de şans verecek. Hugo’nun yanında ise Edgar’ın oynaması bekleniyor. Sakatlığı büyük oranda geçen Portekizli futbolcuda sürpriz yaşanırsa, Hosseini formayı giyecek.

Ankaragücü'nde son dakika

Hikmet Karaman teknik direktörlük görevine geldikten sonra çıkışa geçen Ankaragücü, sezonun en formda dönemini yaşıyor. Ligdeki son 3 maçını kazanan Başkent ekibi, Trabzon deplasmanında da galip gelmeyi hedefliyor. Kümede kalma mücadelesi veren Sarı-Lacivertliler’de sağ bek Kitsou cezalı, Alper’in sakatlığı bulunuyor. Lukasik’in durumu ise belirsiz.

Trabzonspor’da 4 yıldız sınırda

Bordo-Mavililer’de bugün 4 önemli isim ceza sınırında mücadeleye çıkacak. Bu oyuncular Bakasetas, Abdulkadir Parmak, Edgar ve Djaniny... Teknik heyet 4 futbolcuyu da dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve milli aradan sonraki Sivasspor mücadelesini kaçıracaklar.

Ankaragücü, Trabzonspor’u 11 yıldır mağlup edemiyor

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010’da Ankara’da 1-0’lık sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 9 maçta 6 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Başkent temsilcisi Trabzon’da ise 14 yıldır galibiyete hasret. MKE Ankaragücü, rakibi karşısında deplasmandaki son 3 puanını ise 17 Mart 2007’de yine 1-0’lık sonuçla elde etmişti. Bu sonuç ayrıca MKE Ankaragücü’nün son 30 yılda Trabzon’da aldığı tek galibiyet olarak dikkati çekiyor.

Trabzonspor ile Ankaragücü 74. randevuda

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, Trabzon’da yapacakları maçla ligde 74. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 73 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 39-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 116 kez havalandırırken, kalesinde 65 gol gördü.

Trabzon’daki maçlar

İki takım arasında Trabzon’da oynanan maçlarda da Trabzonspor üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, oynanan 36 maçın 24’ünden galibiyetle ayrılırken 10 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0’lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.