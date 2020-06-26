En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, 103 gün sonra Medical Park'ta müsabakaya çıkacak. Trabzonspor Ankaragücü ile 3 puan mücadelesi verecek. Puan kaybına tahümmülü olmayan bordo-mavili takım rakibini yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Bu karşılaşma öncesi Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran ve göreve İbrahim Üzülmez'i getiren Ankaragücü ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor beraberliği ile liderlik koltuğunu kaybeden Karadeniz ekibi, kazanarak ilk sıradaki Medipol Başakşehir'in Galatasaray karşısındaki puan kaybını bekleyecek.

Hosseini cezalı Nwakaeme sakatı!

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Majid Hosseini ile sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek. Kaleci Uğurcan Çakır'ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

En son Medipol Başakşehir maçında görev yapan kaptan Sosa, 3 hafta aradan sonra takımda yer alabilecek.

Bordo-mavili takımın karşılaşmaya Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.