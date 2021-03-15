Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Erzurumspor maçında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı çabukluk çalışması gerçekleştirdi. 9’a 3 oyunla devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.