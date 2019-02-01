Süper Lig’in ikinci yarısında oynanan iki maçta hanesine 1 puan yazdırabilen bordo-mavililer, 20’nci hafta mücadelesinde sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Trabzonspor, ligde alt sıralarda yer alan rakibi karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Kadrosunda önemli değişiklikler yapan Ankaragücü ise Trabzonspor deplasmanında kazanma peşinde...

Trabzonspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor'da Sosa'nın durumu belirsizliğini koruyor. Onazi ve Pereira ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde sakatlığı geçmesine rağmen antrenman eksiği bulunan kaptan Sosa’nın bu maçta riske edilmeyeceği öğrenildi. Ayrıca İran milli takımının Asya Kupası’ndan elenmesinin ardından milli takım kampından ayrılan ancak Trabzonspor ile henüz antrenmana çıkmayan Amiri ile Hosseini’nin kadroya alınıp alınmayacağına ise oyunculara yapılacak kontrollerin ardından karar verilecek. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, MKE Ankaragücü karşısında ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor maçındaki 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

Ankaragücü ile 70. randevu

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, oynayacakları maçla birlikte ligde 70’inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 69 maçta Trabzonspor’un 36, konuk ekip MKE Ankaragücü’nün 16 galibiyeti bulunuyor. 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 110 gol atarken, kalesinde ise 64 gol gördü.



