İstanbul’da bir kez daha Fırtına kopacak... Yenikapı’da taraftar gruplarının düzenlediği ve yüzbinlerce kişinin katıldığı müthiş kutlamaların ardından bu kez adres; Atatürk Olimpiyat Stadı. Trabzonspor , ligdeki son iç saha maçını İstanbul’da oynuyor. Antalyaspor karşılaşmasında zemin ağır hasar gördüğü için Bordo-Mavililer, Olimpiyat’ta taraftarının karşısına çıkıyor...

Trabzonspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Altay maçını Kadir Sağlam yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor - Altay muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Berat, Hamsik, Viscai Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius

Altay: Cihan, Cebrail, Björkander, Thiam, Kazımcan, Poko, Zeki, Kappel, Thaciano, Rodriguez, Rayyan

Biletlere yoğun ilgi

Şampiyonun, Trabzon’un ardından İstanbul’da da kupasını kaldıracağı maça büyük ilgi var. Bordo-Mavili futbolseverler, fiyatlar düşürüldükten sonra biletlere hücum etti. 60 bin civarı koltuk satılırken, bugün tüm biletlerin tükenmesi bekleniyor. 75 bin kapasiteli Olimpiyat Stadı’nda taraftarlar gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

2010’da 60 bin kişi...

2010 yılında Olimpiyat’ta oynanan Başakşehir (İstanbul BŞB.) maçında 60 bin Trabzonsporlu takımlarına destek vermiş, tarihi anlar yaşanmıştı. Bugün taraftar rekorunun kırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece İstanbul’dan değil, çevre illerden de binlerce kişi stada akın edecek. Şampiyon Trabzonspor, taraftarıyla birlikte gövde gösterisi yapacak.

Hedef 84 puanla rekor kırmak

Şampiyon Trabzonspor, bitime 2 maç kala 78 puana sahip. Karadeniz ekibi, kalan 2 maçını kazanması halinde puanını 84’e çıkartacak ve kulüp tarihinin rekorunu kıracak. Bordo-Mavililer, 34 hafta oynanan 1995-96 ve 2010-11 sezonlarında ligi 82 puanla tamamlamıştı. Fırtına, Altay ve Başakşehir’i yenerse tarihe bir not daha düşecek. 1 galibiyet, 1 beraberlik halinde de 82 puanla sezon noktalanacak.

Cornelius, hedeften kopmadı!

Sezon başından beri “En büyük amacım Trabzonspor’un şampiyonluğu. Aynı zamanda gol kralı olmayı da çok istiyorum” diyen Cornelius, hedeften kopmadı. Şampiyon Fırtına ligde kalan 2 maçta Altay ve Başakşehir ile prestij karşılaşmaları oynayacak. Ancak Danimarkalı yıldız, gol kralı olabilmek için her iki mücadelede de fileleri havalandırmak istiyor. Bu sezon Süper Lig ’de 15 golü bulunan Cornelius, 16’şar gollü Pohjanpalo ve Umut Bozok’u takip ediyor.

İlk 11'de rotasyon beklenmiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı, Olimpiyat Stadı’nı dolduracak olan Trabzonsporlu taraftarlara galibiyet hediye etmek istiyor. Bu nedenle başarılı hocanın, tarihi atmosferin yaşanacağı bugünkü karşılaşmada, kadroda ciddi bir rotasyon yapması beklenmiyor. Küme düşmesi kesinleşen Altay karşısında Bordo-Mavililer, as oyuncularıyla sahada olacak. Maçın gidişatına göre genç isimlerin süre alabileceği öğrenildi.