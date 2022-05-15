Trabzonspor - Altay maçı (CANLI)

Trabzonspor , ligdeki son iç saha maçını İstanbul’da oynuyor. Antalyaspor karşılaşmasında zemin ağır hasar gördüğü için Bordo-Mavililer, Olimpiyat’ta Altay'ı ağırlıyor.

MAÇ BAŞLADI

İLK 15 DAKİKADA GOL YOK | Trabzonspor, küme düşen Altay karşısında maça üstün başladı. Orta sahadaki yıldızlarıyla topu ayağında tutan Bordo-Mavililer, henüz tehlikeli bir atak yakalayabilmiş değil. Marek Hamsik'in 15. dakikada yoğun penaltı itirazında bulunduğu pozisyonda ise hakem devam kararı verdi.

GOL | Trabzonspor, beklediği golü 19. dakikada buldu. Serkan Asan'ın sağ kanattan kestiği topta Altay'ın tecrübeli futbolcusu İbrahim Öztürk ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Bordo-Mavililer bu golle 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR'DA SAKATLIK | Bordo-Mavili ekipte Serkan Asan sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Genç futbolcunun yerine oyuna 23. dakikada Dorukhan Toköz girdi.

Trabzonspor - Altay maçında ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Ahmetcan, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Altay: Cihan, Eric, Thiam, İbrahim, Cebrail, Kazımcan, Ceyhun, Thaciano, Poko, Rodriguez, Kappel

Ligde yeni hedef: 82

Şampiyon Trabzonspor, bitime 2 maç kala 78 puana sahip. Karadeniz ekibi, kalan 2 maçını kazanması halinde puanını 84’e çıkartacak ve kulüp tarihinin rekorunu kıracak. Bordo-Mavililer, 34 hafta oynanan 1995-96 ve 2010-11 sezonlarında ligi 82 puanla tamamlamıştı. Fırtına, Altay ve Başakşehir’i yenerse tarihe bir not daha düşecek. 1 galibiyet, 1 beraberlik halinde de 82 puanla sezon noktalanacak.

Cornelius, hedeften kopmadı!

Sezon başından beri “En büyük amacım Trabzonspor’un şampiyonluğu. Aynı zamanda gol kralı olmayı da çok istiyorum” diyen Cornelius, hedeften kopmadı. Şampiyon Fırtına ligde kalan 2 maçta Altay ve Başakşehir ile prestij karşılaşmaları oynayacak. Ancak Danimarkalı yıldız, gol kralı olabilmek için her iki mücadelede de fileleri havalandırmak istiyor. Bu sezon Süper Lig ’de 15 golü bulunan Cornelius, 16’şar gollü Pohjanpalo ve Umut Bozok’u takip ediyor.