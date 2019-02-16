Oyuncuların neşeli ve istekli tavırları ise gözlerden kaçmadı. İdmana sakatlıkları devam eden Joao Pereira ve Ogenyi Onazi katılmadı. Öte yandan Bordo- Mavili futbolcuların, ‘Epilepsi İçin Bak’ projesine destek verdiği ve farkındalık yaratmak adına dünkü antrenmana mor renkli gözlüklerle çıktıkları kaydedildi.