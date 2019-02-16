Trabzonspor, Alanyaspor'a bileniyor
Ligin 22. haftasında yarın Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor karşılaşmanın hazırlıklarına dün sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın taktik ağırlıklı dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamlandığı öğrenildi.
Oyuncuların neşeli ve istekli tavırları ise gözlerden kaçmadı. İdmana sakatlıkları devam eden Joao Pereira ve Ogenyi Onazi katılmadı. Öte yandan Bordo- Mavili futbolcuların, ‘Epilepsi İçin Bak’ projesine destek verdiği ve farkındalık yaratmak adına dünkü antrenmana mor renkli gözlüklerle çıktıkları kaydedildi.