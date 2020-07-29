TKoronavirüs salgını öncesine kadar ligde zirvenin en büyük favorisi olan Trabzonspor, ara sonrasında düşüşe geçmiş ve şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmıştı. Bu nedenle Fırtına'da artık tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Sezonu hâlâ 2 kupa (Türkiye Kupası ve Süper Kupa) ile kapatma şansını elinde bulunduran Bordo-Mavililer, bu akşam finalde Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor - Alanyaspor Türkiye Kupası finali canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21.30'da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

Trabzonspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Sosa, A.Parmak, A.Ömür, Ekuban, Ndiaye (Nwakaeme), Sörloth

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Rövanş gibi ama tek ayaklı maç!

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında ligin ikinci yarısındaki oynanan maçın ardından ipler gerilmişti. Bordo-Mavili yöneticiler, kendilerine küfürler edildiğini iddia ederek sahaya dalmış ve görmek istemediğimiz görüntüler yaşanmıştı. Aynı zamanda Turuncu-Yeşilliler, Bakasetas'ın 90+5'teki golüyle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmış ve şampiyonluk yolunda Fırtına'ya ağır bir darbe vurmuştu. Bu olaylar nedeniyle iki takım da bu karşılaşmaya rövanş gözüyle bakıyor.

2013'te kaybetmişti

En son 2009-2010 sezonunda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi devirerek bu kupaya uzanan Trabzonspor, 10 sene sonra hasretini dindirmeye çok yakın... 2013'te yine finalde Fenerbahçe ile kapışan ancak bu kez kupayı Sarı-Lacivertliler'e kaptıran Fırtına, bu akşam Alanya'yı yenerek Türkiye Kupası şampiyonluğuna 10. kez ulaşmayı hedefliyor.

Nwakaeme müjdesi

Konyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Anthony Nwakame ligin son haftasında oynanan Kayserispor maçında forma giyememişti. Bordo-Mavililer'in sağlık heyeti, yıldız oyuncuyu bu akşamki finale yetiştirmek adına adeta seferberlik ilan etti. Başarılı oyuncu dünkü idmanda takımla çalıştı ve teknik heyete kritik maçta oynamak istediğini söyledi. Nwakaeme, İstanbul kafilesinde yer aldı.

13 futbolcu ilk kupa için...

Trabzonspor'un kadrosundaki 13 oyuncu daha önce kariyerlerinde hiç kupa kazanma başarısı gösteremedi. Karadeniz devi bu akşam Alanya'yı geçmeyi başarırsa Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Campi, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ve Ekuban ilk kez bu başarıya ulaşmış olacak.

Rakamlar Alanya’dan yana...

Ligi 5’inci bitirerek UEFA Avrupa Ligi’nde ön eleme oynamayı garantileyen Erol Bulut’un öğrencileri, hedefini bir üst noktaya taşıdı. Akdeniz ekibi Türkiye Kupası’nı alarak Avrupa’ya direkt gidiş biletini cebine koymanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor’a karşı oynadığı maçlarda bugüne dek üstünlük sağlayan Aytemiz Alanyaspor, 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrılırken, 2 maçta da mağlup oldu. Bordo-Mavililer’in ağlarını 13 kez havalandıran Akdeniz ekibi, kalesinde 8 gol gördü.

Cisse oynayacak

Süper Lig’de bu sezonun en golcü iki oyuncusu Trabzonsporlu Alexander Sörloth ve Alanyasporlu Papiss Cisse kupa finalinde de takımlarının en etkili silahları olacak. Bu sezon gol krallığını alan Sörloth 24 gol atarken, Cisse yarışta 22 golle ikinci sırada yer aldı. Hafif bir sakatlığı bulunan Cisse’nin kesin olarak sahada olması bekleniyor.

Alanyaspor’a 100 bin TL kupa primi

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir outlet mağazası Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor karşılaşacak olan Alanyaspor’a, galibiyet halinde 100 bin TL prim vereceğini açıkladı.