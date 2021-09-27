Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 'de ilk 6 maçta 14 puan toplayan ve yoluna yenilgisiz devam eden Trabzonspor , 7. hafta maçında formda ekip Alanyaspor 'u ağırlıyor. Şampiyonluğun önemli adaylarından olan Bordo-Mavililer evinde hata yapmak istemiyor. Bülent Korkmaz'ın göreve gelmesiyle müthiş bir çıkışa geçen ve son 3 maçını kazanan Alanyaspor ise, 4'te 4'ü hedefliyor.

Trabzonspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Umut, Fatih, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Babacar

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Trabzonspor'da Konya maçında kırmızı kart gören Vitor Hugo cezalı. Trondsen, Koita, Abdulkadir Parmak ve Denswil ise sakatlıkları nedeniyle bugün kadroda yer almayacak. Tedavisi olumlu ilerleyen Dorukhan’ın maça yetişme ihtimali bulunuyor. Abdullah Avcı, başarılı orta saha oyuncusunu kulübeye koyabilir.

Bülent Korkmaz yönetiminde çıktığı 3 maçta da galip gelen Alanyaspor, bu süreçte hiç gol yemedi. Zorlu 90 dakika öncesi Güney ekibinde eksik futbolcu bulunmuyor. Korkmaz’ın, geçen maçta kazanan aynı 11’i sahaya sürmesi bekleniyor. Güney ekibinin önemli transferlerinden Leroy Fer de kadroda olacak.