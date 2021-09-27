Bülent Korkmaz'la 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Alanyaspor , Medical Park Stadyumu'nda ligin yenilgisiz ekiplerinden Trabzonspor 'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Sezona 3/3 ile başlayan Trabzonspor, son 3 maçta 2 kere puan kaybetse de ilk 6 haftada Konyaspor ile birlikte yenilgi yüzü görmeyen iki takımdan biri olmayı başardı. O Konyaspor'la geçtiğimiz hafta arasında oynadıkları ve 2-2 biten maçta kırmızı kart gören Vitor Hugo cezalı. Cezalı Hugo’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Stefano Denswil ve Fode Koita bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz'ün durumu ise maç saati netleşecek. TD Abdullah Avcı stoperde Edgar IE ile Hüseyin Türkmen'i oynatacak. Sol bekte İsmail Köybaşı izleyeceğiz, orta üçlüde "Berat, Bakasetas, Hamsik" görev yapacak. Hücumda bir kanatta Djaniny, diğer kanatta Anthony Nwakaeme, merkezde Andreas Cornelius olacak.

Çağdaş Atan sonrası Bülent Korkmaz'ı TD koltuğun oturtan Alanyaspor, Korkmaz ile çıktığı 3 maçı gol yemeden kazandı! Korkmaz, bu 3 maçta ilk 11'de başlayan 10 ismi hiç değiştirmedi, sadece 1 maçta sağ kanatta Efecan Karaca yerine Daniel Candeias ile maça başladı. Candeias ayrıca, yedekten girdiği Galatasaray maçında 3 puanı getiren golü atmıştı. Korkmaz, Emre Akbaba'yı Umut Güneş ve Fatih Aksoy'un önünde hücum merkezi olarak konumlandırdı. Akbaba, Giresunspor karşısında asist yaparken; Kasımpaşa maçında 2 kilit pas yapıp takımın kullandığı 6 kornerin 5'inde topun başına geçti. Serkan Kırıntılı kalesini kapattığı 3 maçlık seride toplam 12 kurtarış yaptı, "Awaziem & Milunovic" stoper ikilisi de bu gol yemedikleri 3 maçlık seriyi toplam 32 top uzaklaştırma ile noktaladı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Abdullah Avcı, Bülent Korkmaz'a karşı sahaya çıktığı son 3 maçın tamamını kazandı.

- Bülent Korkmaz, Trabzonspor'a karşı sahaya çıktığı son 6 maçın sadece 2'sini kazanabildi. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

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