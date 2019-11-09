Trabzonspor ile Alanyaspor Süper Lig'in 11. haftasında en önemli maçta 3 puan mücadelesi verecek. Geçen hafta Göztepe ardından da Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a mağlup olan Trabzonspor sahasında lider Alanyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Erol Bulut yönetiminde maç fazlasıyla ikinciliğe düşen Alanyaspor Trabzonspor'u deplasmanda yenerek liderliğini devam ettirmek istiyor.

Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 16:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

Alanyaspor: Marafona - N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Konuk ekipte Juanfran, Lokman Gör ve Musa Çağıran'nın sakatlıkları bulunuyor. Ev sahibi Trabzonspor'da ise Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi oynamayacak. Ayrıca Sosa, Sturridge ve Mikel'in durumu maç saatinde belli olacak.

7. kez karşılaşacaklar

Trabzonspor ile Alanyaspor, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 6 maçta bordo-mavililer 1 galibiyet alırken, Alanya temsilcisi ise 4 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 5 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Trabzonspor, rakibi karşısında ilk peşinde

Trabzonspor'un, Süper Lig tarihinde en düşük galibiyet yüzdesi elde ettiği rakibi Alanyaspor olurken, bordo-mavili takım şimdiye kadar turuncu-yeşillilerle evinde oynadığı müsabakalarda galip gelme başarısı gösteremedi. Ünal Karaman'ın takımı, Alanyaspor'a karşı sahasında oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde ederken, 3 gol atıp, 6 gol yedi.