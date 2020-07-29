Trabzonspor - Alanyaspor (CANLI)
Lig şampiyonluğunu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası ile teselli bulmak istiyor. Son olarak 2009-2010 sezonunda zafere ulaşan Trabzonspor, 10 senelik hasretini dindirmenin peşinde. Alanyaspor ise tarihinde ilk kez bu sevinci yaşamak ve grup aşamasına doğrudan katılmayı amaçlıyor. İki takımın ilk 11'leri belli oldu. Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı anlatımı fanatik.com.tr'de
Süper Ligi ikinci sırada bitiren Trabzonspor, sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlama peşinde. Alanyaspor ise tarihinde ilk kez bu sevinci yaşamanın peşinde. Trabzonspor 10 yıl sonra kupayı kazanmak isterken Alanyaspor ligi 5.sırada bitirip aldığı Avrupa Ligi biletini kupayı kazanıp doğrudan grup aşamasına ulaşarak taçlandırmak istiyor.
Bu sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanırken Alanya'da oynanan maç 2-2 berabere bitmişti
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Trabzonspor - Alanyaspor ilk 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Joao Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse
MAÇ BAŞLADI
Alanyaspor etkili geldi. 5.dakikada Bakasetas ceza yayı önünde rakibin geçip sağ ayağıyla vurdu şutu yandan auta gitti
8.dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda gelen ortaya Cmapi kafayı vurdu top yandan auta gitti
12.dakikada sol kanattan Novak kaçtı, hemen kale sahasına çevirdi ama son anda araya savunma girdi ve top kornere gitti
SARI KART 12.dakikada Alanyaspor takımında Siopis hakemden sarı kart gördü
SARI KART 17.dakikada Trabzonspor takımında Campi hakemden sarı kart gördü
Alanyaspor yine etkili geldi. 20.dakikada sağ kanattan gelen pası uygun durumda önünde bulan Bakasetas sağ ayağıyla vurdu top kaleci Uğurcan'da kaldı
Bu kez Trabzonspor etkili geldi! 21.dakikada Sörloth sol çaprazdan sert vurdu kaleciden seken topu uygun durumda Abdülkadir Ömür tamamladı ama vuruşu üstetn auta gitti
GOL!!! Trabzonspor 25.dakika Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Sörloth topu taşıdı kale sahasına ortasını Abdülkadir Ömür tamamladı ve golü attı
34.dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde en son Sörloth kafayı vurdu top kaleci Marafona'da kaldı
39.dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Sörloth ceza sahasına girmeden vurdu top üstten auta gitti
40.dakikada Trabzonspor'da Ekuban sakatlandı. Kasığını gösteren Ekuban kendini yere bıraktı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 41.dakikada oyundan Ekuban çıktı yerine Bilal Başaçıkoğlu girdi
İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi
45.dakikada kazanılan serbest vuruşu Junior Fernandes kullandı şutu üstten auta gitti
İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 önde kapattı
İkinci yarı başladı. İki takım da devre arasında değişiklik yapmadı
Trabzonspor en son 2013'te kaybetmişti
En son 2009-2010 sezonunda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi devirerek bu kupaya uzanan Trabzonspor, 10 sene sonra hasretini dindirmeye çok yakın... 2013'te yine finalde Fenerbahçe ile kapışan ancak bu kez kupayı Sarı-Lacivertliler'e kaptıran Fırtına, bu akşam Alanya'yı yenerek Türkiye Kupası şampiyonluğuna 10. kez ulaşmayı hedefliyor.