Trabzonspor - Alanyaspor (CANLI)

Süper Ligi ikinci sırada bitiren Trabzonspor, sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlama peşinde. ﻿﻿Alanyaspor ise tarihinde ilk kez bu sevinci yaşamanın peşinde. Trabzonspor 10 yıl sonra kupayı kazanmak isterken Alanyaspor ligi 5.sırada bitirip aldığı Avrupa Ligi biletini kupayı kazanıp doğrudan grup aşamasına ulaşarak taçlandırmak istiyor.

Bu sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanırken Alanya'da oynanan maç 2-2 berabere bitmişti

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Trabzonspor - Alanyaspor ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Joao Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse

MAÇ BAŞLADI

Alanyaspor etkili geldi. 5.dakikada Bakasetas ceza yayı önünde rakibin geçip sağ ayağıyla vurdu şutu yandan auta gitti

8.dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda gelen ortaya Cmapi kafayı vurdu top yandan auta gitti

12.dakikada sol kanattan Novak kaçtı, hemen kale sahasına çevirdi ama son anda araya savunma girdi ve top kornere gitti

SARI KART 12.dakikada Alanyaspor takımında Siopis hakemden sarı kart gördü

SARI KART 17.dakikada Trabzonspor takımında Campi hakemden sarı kart gördü

Alanyaspor yine etkili geldi. 20.dakikada sağ kanattan gelen pası uygun durumda önünde bulan Bakasetas sağ ayağıyla vurdu top kaleci Uğurcan'da kaldı

Bu kez Trabzonspor etkili geldi! 21.dakikada Sörloth sol çaprazdan sert vurdu kaleciden seken topu uygun durumda Abdülkadir Ömür tamamladı ama vuruşu üstetn auta gitti

GOL!!! Trabzonspor 25.dakika Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Sörloth topu taşıdı kale sahasına ortasını Abdülkadir Ömür tamamladı ve golü attı

34.dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde en son Sörloth kafayı vurdu top kaleci Marafona'da kaldı

39.dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Sörloth ceza sahasına girmeden vurdu top üstten auta gitti

40.dakikada Trabzonspor'da Ekuban sakatlandı. Kasığını gösteren Ekuban kendini yere bıraktı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 41.dakikada oyundan Ekuban çıktı yerine Bilal Başaçıkoğlu girdi

İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi

45.dakikada kazanılan serbest vuruşu Junior Fernandes kullandı şutu üstten auta gitti

İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı. İki takım da devre arasında değişiklik yapmadı









Trabzonspor en son 2013'te kaybetmişti

En son 2009-2010 sezonunda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi devirerek bu kupaya uzanan Trabzonspor, 10 sene sonra hasretini dindirmeye çok yakın... 2013'te yine finalde Fenerbahçe ile kapışan ancak bu kez kupayı Sarı-Lacivertliler'e kaptıran Fırtına, bu akşam Alanya'yı yenerek Türkiye Kupası şampiyonluğuna 10. kez ulaşmayı hedefliyor.



