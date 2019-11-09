Trabzonspor - Alanyaspor (CANLI)
Süper Lig'de gözler bu akşam oynanan Trabzonspor - Alanyaspor mücadelesinde. Krasnodar'a yenilerek Avrupa kupalarına veda eden ve son olarak Göztepe'ye 1-0 yenilerek liderlik şansını kaybeden Trabzonspor lider Alanyaspor'u yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Alanyaspor ise kazanarak liderliğini devam ettirme peşinde. Trabzonspor - Alanyaspor maçının canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Trabzonspor ile Alanyaspor Süper Lig'in 11. haftasında en önemli maçta 3 puan mücadelesi veriyor. Geçen hafta Göztepe ardından da Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a mağlup olan Trabzonspor sahasında lider Alanyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Erol Bulut yönetiminde maç fazlasıyla ikinciliğe düşen Alanyaspor Trabzonspor'u deplasmanda yenerek liderliğini devam ettirmek istiyor.
Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda?
Medical Park Stadı'nda oynanan ve saat 16:30'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇINDA SON DAKİKA! ORAN DÜŞTÜ
Trabzonspor - Alanyaspor 11'ler...
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Hosseini, Kamil, A. Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth
Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
Konuk ekipte Juanfran, Lokman Gör ve Musa Çağıran'nın sakatlıkları bulunuyor. Ev sahibi Trabzonspor'da ise Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi oynamayacak. Ayrıca Sosa, Sturridge ve Mikel'in durumu maç saatinde belli olacak.
Trabzonspor, rakibi karşısında ilk peşinde
Trabzonspor'un, Süper Lig tarihinde en düşük galibiyet yüzdesi elde ettiği rakibi Alanyaspor olurken, bordo-mavili takım şimdiye kadar turuncu-yeşillilerle evinde oynadığı müsabakalarda galip gelme başarısı gösteremedi. Ünal Karaman'ın takımı, Alanyaspor'a karşı sahasında oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde ederken, 3 gol atıp, 6 gol yedi.