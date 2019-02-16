Trabzonspor - Alanyaspor CANLI

Ligde son oynadığı Galatasaray karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılarak üst sıralarda kendine yer edinme noktasında önemli bir kayıp yaşayan Trabzonspor, 22’nci hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Trabzonspor, bu maçı kazanarak yeniden üst sıralara tutunmayı arzuluyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde.

Maçtan Dakikalar

19. dakikada Sosa’nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Rodallega’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar’da kaldı.

29. dakikada Ekuban’ın uzun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Abdülkadir Ömür’ün vuruşunda kaleci Haydar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında ceza sahası sol çaprazında buluşan Ekuban’ın vuruşunda top kaleci Haydar’da kaldı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

46' Caleb Ekuban'ın Welinton'un müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

49' Rodallega penaltıyı kaçırdı!

51' GOL! Papiss Cisse'nin golüyle Alanyaspor 1-0 öne geçti.

68' GOL! Papiss Cisse, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0 yaptı.

Trabzonspor - Alanyaspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi (67' Zargo Toure), Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Vahid Amiri, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı (80' Berkay Sefa Kara), Abdülkadir Ömür (60' Abdülkadir Parmak), Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega

Alanyaspor: Haydar Yıldız, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan, Baiano, Papiss Cisse, Lucas Villafanez, Welinton Souza, Djalma Campos, Steven Caulker, Cenk Ahmet Alkılıç

Hakem: Suat Arslanboğa

Sarı Kartlar: Welinton Souza (14'), Ceyhun Gülselam (36'), Vahid Amiri (60')

Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çalıyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

ALANYASPOR İLE 6’NCI RANDEVU

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 6’ncı kez karşı karşıya geliyor. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 maçta Trabzonspor’un 1, Aytemiz Alanyaspor’un 3 galibiyeti bulunuyor. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı söz konusu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşmada Trabzonspor rakibi karşısından 1-0 mağlubiyetle ayrılmıştı.

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.