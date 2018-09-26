Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin, 18 Aralık 2016'da birlikte açtıkları spor kompleksi Türkiye'nin en modern stadyumu unvanına sahip. Trabzon'un Akyazı Mahallesinde bulanan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda bordo-mavililer aradığı istikrarı bir türlü bulamadı.

Yeni evinde 40 puan kaybetti

Trabzonspor 41 bin 461 koltuk kapasiteli yeni stadyumunda ilk maçını 2016-17 sezonunda ligin 19. haftasında Gaziantepspor ile oynadı. Müsabakayı 4-0 kazanarak yeni stadyumunda oynadığı ilk maçına galibiyetle başlayan bordo-mavililer Gaziantepspor maçıyla birlikte bugüne kadar Süper Lig'de 29 maç oynadı. Söz konusu maçlarda 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi, attığı 53 gole karşılık kalesinde 40 gol gördü. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı maçlarda 47 puan toplarken, 40 puan kaybetti.

Beklemediği sonuçlar aldı

Bordo-mavililer eski stadyumu Hüseyin Avni Aker'de dünya devlerini dize getirerek unutulmaz maçlara imza atarken, yeni stadyumunda kendi adına olumsuz maçlar çıkardı. Bordo-mavililer, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ı ağırladığı Akyazı'da, bir kez öne geçtiği maçta siyah-beyazlılara 4-3 mağlup olurken, geçtiğimiz sezon 3-0 öne geçtiği Aytemiz Alanyaspor maçını 4-3 kaybetti. Yine geçen sezon Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor, Kasımpaşa karşısından da 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı.

Sadace Galatasaray'ı yendi

Trabzonspor, Akyazı'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlarda sadece Galatasaray'ı mağlup etti. Karadeniz ekibi bu takımlara karşı oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer sarı-kırmızılı takım ile yeni evinde oynadığı 3 maçta 2-0, 2-1 ve 4-0'lık skorlarla sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'a 4-3 ve 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi Medipol Başakşehir karşısında 0-0 ve 1-0'lık sonuçlar alırken, Kasımpaşa'ya 5-2 yenildi.

Trabzonspor yeni stadyumda Avrupa maçı görmedi

Trabzonspor, 29 Ocak 2017'de ilk maçını yeni stadyumunda Gaziantepspor ile oynadı. Bugüne kadar Avrupa'da önemli işlere imza atan ve dünya devlerini dize getiren bordo-mavililer yeni stadyumunda ise Avrupa arenasına çıkamadı.

Trabzonspor'un bugüne kadar yeni stadyumunda oynadığı Süper Lig maçları ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

Trabzonspor - Gaziantepspor: 4-0

Trabzonspor - Alanyaspor: 0-0

Trabzonspor - Karabükspor: 1-0

Trabzonspor - Galatasaray: 2-0

Trabzonspor - Beşiktaş: 3-4

Trabzonspor - Gençlerbirliği: 0-0

Trabzonspor - Kayserispor: 2-3

Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-0

Trabzonspor - Bursaspor: 1-2

Trabzonspor - Konyaspor: 2-1

Trabzonspor - Gençlerbirliği: 3-1

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-4

Trabzonspor - T.M Akhisarspor: 1-6

Trabzonspor - Galatasaray. 2-1

Trabzonspor - Osmanlıspor: 4-3

Trabzonspor - Antalyaspor: 3-0

Trabzonspor - Bursaspor: 1-0

Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-1

Trabzonspor - Göztepe: 0-0

Trabzonspor - Başakşehir: 0-1

Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 4-1

Trabzonspor - Kayserispor: 4-0

Trabzonspor - Sivasspor: 0-2

Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-5

Trabzonspor - Karabükspor: 3-0

Trabzonspor - Sivasspor: 3-1

Trabzonspor - Galatasaray: 4-0

Trabzonspor - Göztepe: 1-2