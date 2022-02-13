Lig lideri Trabzonspor , takipçisi Konyaspor 'u ağırlarken mücadeleden en az bir puan almayı hedefliyor.

Taraftarın yoğun ilgisi karşısında oynayacak olan mücadelede Karadeniz ekibinin en büyük avantajı seyircisi olacak. Trabzonspor ligde 25 hafta geride kalırken 16 golle en az gol yiyen rakibine karşısında kendi sahasında oynadığı son 8 maçta bulduğu gol serisini devam ettirmek istiyor. Ayrıca Abdullah Avcı'nın öğrencileri Süper Lig 'in 17 maçla en fazla galibiyet alan takımı ve 42 golle en fazla gol atan 2 takımından biri konumunda.

Bordo-mavili ekip iç sahada çıktığı 18 lig maçında 12 galibiyet 6 beraberlik aldı. Misafir takım Konyaspor ise Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında puan kaybetmezken, kulüp tarihinin en uzun serisini egale etmek için sahaya çıkacak.