Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i evinde konuk etmiş ve sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Rakiplerine Akyazı'yı adeta dar eden Bordo-mavililer, taraftarının müthiş desteğiyle 8 mart 2021'den bu yana evinde kaybetmiyor.

En az pasla galip geldi

Trabzonspor'da, Dünya Kupası arası sonrası çıktığı 5. lig maçında en az pas sayısına ulaşmasına rağmen kazanmasını bildi. Başakşehir karşısında yüzde 39 topa sahip olan Trabzonspor, 266 pasta kaldı. 2-0 galip gelinen Fenerbahçe derbisinde yüzde 53 topla oynayan Fırtına, 292 başarılı pas sayısına ulaşmıştı. İşin ilginç tarafı, deplasmanda farklı kaybedilen Karagümrük ve Alanya karşılaşmalarında Trabzonspor 600’den fazla pas yaptı ve yüzde 65’in üzerinde topa sahip oldu. Buna rağmen toplamda 9 gol yedi.

Fırtına’da rota kupa

Bordo-Mavililer, 18 Ocak Çarşamba günü Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, son 16 turunda deplasman mücadelesine çıkacak. Fırtına, ligde sıkıntılı günler geçiren ve son sıraya demirleyen rakibini devirip, çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, kupa karşılaşmasında kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. Naci Ünüvar, Arif Boşluk, Doğucan ve Hüseyin Türkmen gibi genç isimlerin 11’de şans bulma ihtimali yüksek.

Yerel basında zafer manşetleri

Trabzonspor’un Başakşehir karşısında aldığı 1-0’lık galibiyette, yerel basında geniş yer buldu. Trabzon’da yayın yapan gazetelerden Karadeniz, ‘Şehir efsanesine son verdik’ başlığını atarken, Taka ‘Şampiyon bu işi bırakmaz’, Günebakış ‘Trabzon kendine geldi’, Sonnokta ‘Bir tatlı huzur’ dedi. Kuzey Ekspres Gazetesi ise‘Akyazı’da Fırtına koptu’ manşetiyle çıktı.

Akyazı’da başka Fırtına

Deplasmanda çıktığı son2lig maçında toplam 9 gol yiyen ve ağır yenilgiler alan Trabzonspor, evinde ise bambaşka bir görüntüde... Bordo-Mavililer, tam 677 gündür Akyazı’da rakiplerine boyun eğmiyor. Son olarak zirve mücadelesi veren Başakşehir’i deviren Trabzonspor, Dünya Kupası arasının ardından iç sahada oynadığı Fenerbahçe, Giresunspor ve Başakşehir karşılaşmalarında gol yemeden, zafere uzandı. Sahasında en son 8 Mart 2021’de Alanyaspor ’a mağlup olan Fırtına, sonrasında çıktığı 34 lig maçında 22 galibiyet ve 12 beraberlik elde etti. Öte yandan Trabzonspor, Akyazı’da İstanbul ekiplerine karşı büyük üstünlüğe sahip. Bordo-Mavililer, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 iç saha maçında 5 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.