8 Mart 2021... Bordo-Mavililer taraftarı önünde son lig maçını bu tarihte kaybetmişti. Alanyaspor ’a 3-1 mağlup olan Fırtına, o günden bu yana Akyazı’da hiçbir rakibine boyun eğmedi. Son olarak Gaziantep’i yıkan Karadeniz temsilcisi, serisini 28 maça çıkardı. Tam 560 gündür evinde bileği bükülmeyen Trabzonspor , söz konusu periyotta 18 maçı kazandı, 10 mücadelede rakipleriyle berabere kaldı. Daha önce en uzun seriyi 1994- 1996 yılları arasında Şenol Güneş yönetiminde yakalayan Trabzonspor, Abdullah Avcı önderliğinde tarihi başarıya ortak oldu.

10 Ekim’de tarihi maç

Trabzonspor, 10 Ekim’de Kasımpaşa ile oynadığı maçta da namağlup unvanını korursa, o seriyi geride bırakacak. Bordo-Mavililer, Akyazı’da bu sezon sadece ligde değil, Avrupa arenasında çıktığı 2 karşılmayı da kaybetmedi. Kopenhag’la 0-0 berabere kalan Fırtına, Kızılyıldız’ı 2-1’lik skorla mağlup etti.