Trabzon'un en modern stadyumu ile ilgili en merak edilen soruların başında, stadyumun mevkisi gelmektedir. Akyazı Stadyumu ile ilgili merak edilen diğer soruların cevaplarını derledik.

Akyazı Stadyumu nerede, adı ne?

Akyazı Stadyumu, Trabzon şehrinin Ortahisar ilçesinde yer alan, Akyazı Mahallesi'nde bulunmaktadır. Stadyumun yapımına 2013 yılında başlanmış olup, açılışı ise 18 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Son derece modern dokunuşlar ile tasarlanan stadyum, barındırdığı iç mekan materyalleri ile de son derece teknolojik bir stadyum olarak öne çıkmaktadır. Stadyumun ismi, "Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu" olarak belirlenmiştir.

Stadyumda gerçekleşen ilk karşılaşma, 29 Ocak 2017 tarihinde Trabzonspor ile Gaziantepspor arasında gerçekleşmiştir. Bu maç 4-0 olarak, Trabzonspor lehine sonuçlanmıştır. Stadyum için somut ilerlemeler, Sadri Şener başkanlığı döneminde hız kazanmıştır.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nun kapasitesi ne kadardır?

Stadyumun açıklanan kapasitesi, "40782" kişiliktir. Stadyumun açıklanan maliyeti ise "350.000.000" liradır. Stadyumun açılması sırasında, Trabzonspor'un eski futbolcularından oluşan bir oyuncu kadrosu, gösteri maçı gerçekleştirdi.

Akyazı Stadyumu kaç kişiliktir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi stadyumun açıklanan taşıma kapasitesi, "40782" kişiliktir. Bu rakam, kullanılmayan alanların olduğu durumlarda düşebilir. Stadyum, Trabzonspor tarafından kullanılmaktadır.

Stadyumun mimarı, Faruk Kanca'dır. Stadyum zemini, hibrit çimden oluşmaktadır. Stadyumun ilk ismi, Medical Park Arena'dır. 2016-2017 sezonunda, bu isimle bilinmektedir. Tam ismi olan, "Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu" ismini ise sonradan almıştır. Stadyum açılışı 18 Aralık 2016'da gerçekleşmiştir. Açılışa, Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri de katılmıştır. Stadyumda oynanan ilk resmi maçta atılan golü, "Fabián Castillo" kaydetmiştir.