Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de sahasında Akhisarspor’u konuk edecek. Trabzonspor kendi sahasında rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Düşme potasında yer alan Akhisarspor ise geçen hafta Alanyaspor'u yenerek nefes almıştı. Akhisar'da bu çıkışı rakibi karşısında sürdürme amacında...

Trabzonspor - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda sahasında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Karadeniz ekibinde Joao Pereira, Ogenyi Onazi ve Abdülkadir Ömür’ün sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor ile Akhisarspor 14. randevuda

Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig’de Trabzon’da yapacakları maçla 14. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 13 maçta iki takım da 5’er kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor’un 21 golüne, Akhisarspor 23 golle karşılık verdi.

Trabzon’da da denge

İki takım arasında Trabzon’da oynanan karşılaşmada rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Oynanan 6 karşılaşmada taraflar 2’şer kez sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 13 gol gördü. Ligin ilk yarısında Manisa’da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.