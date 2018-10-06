Bu sezon Medical Park Stadyumu’nda istediği sonuçları alan ancak deplasmanda henüz galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, yarın Akhisarspor ile karşılaşacak. Çıktığı 3 dış saha maçından 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Karaman’ın öğrencileri, Yeşil-Siyahlılar karşısında deplasman galibiyeti hasretine son vermeyi hedefliyor. Aynı zamanda henüz ligde üst üste 2 maçını kazanamayan Fırtına, yeni bir seri başlatmanın da hesaplarını yapıyor.

‘İstediklerini alamadılar’

Teknik direktör Ünal Karaman da son idmanda öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Akhisar’ın ligde tek bir galibiyeti olmasına aldanmamaları gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcının, “Rakibimiz takım oyununu iyi oynayan ve pozisyon bulmakta zorlanmayan bir ekip. İlk haftalarda istedikleri sonuçları alamasalar da oyun olarak gayet iyi bir futbol sergiliyorlar” dediği öğrenildi.

‘Yorgunluğu düşünmeyin’

Ege temsilcisinin önceki gün UEFA Avrupa Ligi’nde Belçika ekibi Standart Liege ile oynadığını da hatırlatan Karaman’ın, “Rakibimizin yorgun olacağını düşünmemeliyiz. Yakın zamanda hatırlarsak yine Avrupa’da Krasnodar ile oynadılar ve sadece 3 gün sonra Galatasaray’ı mağlup ettiler. Baktığımız zaman 3 puana da çok ihtiyaçları var. Ancak bizim de seri yakalamamız ve üst sıralara tırmanmamız için kazanmamız şart” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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