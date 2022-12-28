Trabzonspor ağır yaralı! İlklerin gecesi...

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen 40 günlük aranın ardından Süper Lig dev bir maçla geri dönmüştü. Trabzonspor sahasında lider Fenerbahçe 'yi konuk etmişti. Sarı-Lacivertliler'i, Maxi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle 2-0 yenen Fırtına, 'Zirve yarışında ben de varım' mesajını vermişti. Ancak Karadeniz ekibi bu mesajın ardından İstanbul'da şoka uğradı.

Plaka numarasında atmıştı, plakada yedi!

4 maçtır kazanamayan Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Trabzonspor adeta maça 1-0 geride başladı. 6'da Magomed Ozdoev fileleri sarstı ve Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. 20'de Marc Bartra karşılaşmaya eşitliği getirdi. İspanyol yıldız da Süper Lig'de deplasmandaki ilk sayısını attı. Geçen hafta plaka numarası 61'de Fenerbahçe karşısında öne geçtiği golü bulan Trabzonspor bu kez İstanbul'un plakası olan 34. dakikada Fabio Borini'nin ayağından golü kalesinde gördü ve geriye düştü. 31 yaşındaki futbolcu da bu sezon 9 gol, 4 asiste ulaşarak kariyerinin en skorer dönemini geçirmeyi sürdürdü.





Ayağı kaydı, 10 kişi bıraktı

45+3'te ise Fırtına'nın tek golünü atan Marc Bartra savunmada kayıp düşünce araya Borini girdi, İtalyan yıldız kaleye gitmek isterken Bartra arkadan rakibini düşürünce direkt kırmızı kartla oyundan atıldı, ilk yarı 2-1 sona erdi.

İlkler yaşandı

İkinci yarıya Karadeniz devi 10 kişi olmasına rağmen beraberlik golünü bulmak için çıktı. Ebrima Colley 56'da çift sarıdan atıldı, Karagümrük de 10 kişi kaldı. Hem Bartra hem de Colley, Süper Lig'deki ilk kırmızı kartlarını gördüler. Bu dakikanın ardından Trabzonspor baskısının artması beklense de 67'de Matteo Ricci şık bir gole imzasını attı ve o da Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. 87'de ise Trabzonspor'dan kiralanan Jean Kouassi son sözü söyledi, Karagümrük 4-1 kazandı. Bu sonuçla İstanbul ekibi 4 maç sonra galip gelip puanını 16'ya yükseltti, Trabzonspor ise 26 puanda kaldı.

Avcı da şoka uğradı

Bu sezon üçüncü yenilgisini yaşayan Bordo-Mavilililer, şampiyonluğa ulaştığı geçen sezonun tamamında 3 mağlubiyet almıştı. Öte yandan Süper Lig'de 2010-2011'den bu yana ilk kez Abdullah Avcı'nın başında olduğu bir takım aynı sezonda iki karşılaşmada 4 ve 4'ten fazla gol yedi. Hatırlanacağı üzere Fırtına ligin 3. haftasında Antalyaspor'a 5-2 kaybetmişti.





Karagümrük şeytanın bacağını kırdı

Bu maçın Fatih Karagümrük açısından bir başka önemi bulunuyor. Kırmızı-Siyahlılar, Süper Lig tarihinde Trabzonspor karşısındaki ilk galibiyetini aldı. Daha önce Karadeniz devine karşı 6 maça çıkan ve 5 kez kaybedip, 1'inde berabere kalan İstanbul temsilcisi söz konusu maçlarda toplam 2 gol atabilmişti.







