UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran Trabzonspor, ilk maçta deplasmanda Yunanistan ekibi AEK'i 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı cebine koymuştu. Avantajlı skor ile Yunistan'dan dönen Ünal Karaman'ın öğrencileri, taraftar desteğini arkasına alarak Avrupa Ligi'nde gruplara yükselmeyi hedefliyor. Teknik patron Ünal Karaman, AEK maçı öncesinde öğrencilerine bir takım uyarılarda bulundu. Karaman, “Bu maçta avantaj bizde olabilir. Ancak bu durum asla rehavet yaratmasın, Avrupa Ligi şakaya gelmez. Bir kaza yaşanmasını asla istemeyiz. Bu yüzden sahaya çıkıp tüm enerjimizle mücadele etmeli ve erken bir gol bularak rakibimizin umudunu kırmalıyız” dedi.

Trabzonspor - AEK rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

29 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 20.30’da başlayacak. TRT 1’den şifresiz yayınlanacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor nasıl tur atlar?

Bordo-Mavililer taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Fırtına, 2-0’lık mağlubiyette dahi turu geçen taraf olacak. Karadeniz ekibi, 3 fark ve üstü mağlubiyetlerde ise elenecek.

Stoper tandemi değişiyor

Geçtiğimiz sezonun başından beri savunmada uyumlu bir görüntü sergileyen Majid Hosseini-Hüseyin Türkmen ikilisi, AEK karşısında yerlerini yeni transferlere bırakıyor. Yunan ekibi ile oynanacak Avrupa Ligi rövanş mücadelesinde İvanildo Fernandes ve Gaston Campi sahada olacak. İki futbolcu, daha önce ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelede görev yapmış ve oldukça başarılı bir futbol ortaya koymuştu.

John Obi Mikel ilk 11’e dönüyor

Fizik ve kondisyon olarak henüz tam olarak hazır hale gelmeyen John Obi Mikel, Bordo-Mavili forma altında oynadığı 4 maçın sadece 2’sinde ilk 11’de başladı. Bu doğrultuda yavaş yavaş ilk 11’e monte edilmesi beklenen Nijeryalı yıldızın, AEK karşısında yüksek ihtimalle ilk 11’de olacağı öğrenildi.

Akyazı’ya hücum var

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile yapacağı karşılaşmanın biletleri dün satışa sunuldu. Taraftarlar ise biletlere adeta hücum etti. Bordo-Mavili futbolseverler, 75 TL ile 850 TL arasında değişenlik gösteren biletlerin büyük bir bölümünü yaklaşık olarak 10 dakika içerisinde tüketti. Şu ana kadar satılan biletler baz alındığında maç günü Akyazı Arena’da en az 32 bin seyircinin olacağı öğrenildi.

Maç saatinde bitecek

Bordo-Mavililer’de satışa çıkarılan biletler 9 ana kategoriden oluşuyor. Bu doğrultuda 75 ile 200 TL arasındaki tüm biletlerin tükendiği edinilen bilgiler içerisinde yer alıyor. Geriye ise sadece VİP biletler kaldı. 400 ile 850 TL arasındaki bu kategorinin büyük bir kısmı ise bitmek üzere. Bu biletlerin tamamının da maç saatine kadar satılmış olması bekleniyor.

AEK maçına özel önlem

Trabzonspor ile AEK arasında yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Bu doğrultuda maç öncesinde ve sonrasında istenmeyen olayların yaşanmaması için özel önlemlerin alındığı öğrenildi. Yunan ekibi ile oynanacak kritik karşılaşmada 300’e yakın konuk ekip taraftarının mücadeleyi izlemesi beklenirken, 2 bin 100 güvenlik personeli de görev yapacak.