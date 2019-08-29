Trabzonspor - AEK (CANLI)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Yunanistan'da oynanan ilk maçı Bordo-Mavililer 3-1 kazanarak büyük avantaj sağlamıştı. Temsilcimiz bu avantajı koruyarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyor. Medical Park Stadı'nda 20.30'da başlayan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetiyor. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

11. dakikada Mantalos’un kullandığı serbest vuruşta, barajın altından geçen top yandan auta gitti.

16. dakikada Abdülkadir Ömür’ün serbest atışında, kaleci Barkas üzerine doğru gelen topu iki hamlede kontrol etti.

Bu haberi de okudular Trabzonspor nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller

24. dakikada konuk takım, golü buldu. Abdulkadir Parmak’ın pasında Oliveira, ceza alanı çizgisi önünde Fernandes’in ayağından kaptığı topu Livaja’ya aktardı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır üzerinden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.

30. dakikada AEK, penaltı golüyle farkı 2’ye çıkardı. Obi Mikel, ceza alanına sokulan Mantalos’u düşürünce karşılaşmanın hakemi Michael Oliver, penaltı noktasını gösterdi. Mantalos’un kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına doğru gelen topa müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

38. dakikada Abdülkadir Ömür’ün sağdan ortasında, Ekuban’nın kontrol edip kaleye göndermek istediği topa kaleci Barkas, sahip olarak tehlikeyi önledi.

42. dakikada Mantalos’un soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Novak, Vranjes’in önünden topu kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

44. dakikada Trabzonspor’da sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün yerine Yusuf Sarı oyuna girdi.

45 1. dakikada Livaja’nın pasında, ceza alanı içinde Oliveira’nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır’ı geçen topu çizgi önünden Campi, uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban

AEK: Barkas, Bakakis, Vranjes, Oikonomou, Helder Lopes, Andre Simoes, Chygrynskiy, Mantalos, Livaja, Galanopoulos, Oliveira.



