Trabzonspor - Ado Den Haag ( CANLI İZLE )

Trabzonspor ile Ado Den Haag Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi yayınlayan kanal bulunmuyor. Ancak youtube'da bazı hesaplar karşılaşmayı canlı yayınlıyor.

Trabzonspor - Ado Den Haag hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor - Ado Den Haag mücadelesi saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi yayınlayan kanal bulunmuyor...

Trabzonspor 11

Bahadır, Pereira, Yunus Emre, Hüseyin, Ibanez, Batuhan, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega





Trabzonspor Ado Den Haag canlı izle

Trabzonspor açıklama yapmıştı...

Takımımız devre arası kamp çalışmaları kapsamında 8 Ocak Salı günü Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından ADO Den Haag ile hazırlık maçı yapacaktır. Belek Calista Sports Center’da oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacaktır.