Lige üst üste 3 galibiyetle giren Bordo-Mavililer, sonrasındaki 4 maçta 1 kez kazandı, 3 beraberlik aldı. 8. haftada Kayseri deplasmanında 2-1 kazanan Trabzonspor, o maçla müthiş seriyi başlattı. Milli ara sonrası Fenerbahçe ’yi devirip zirvede ilk kez puan farkını açan Fırtına, devamında her maçta farkı biraz daha yükseltti.

12. hafta geçildiğinde en yakın rakipleri Hatay ile Konya’nın 7 puan önünde bulunan Karadeniz ekibi, Galatasaray , Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin üst üste yaşadığı kayıplarla tarihi farka ulaştı.

Geçtiğimiz hafta ise Trabzonspor’un en yakın rakibiyle olan puan farkı 12’yeçıktı. Sezonun namağlup tek takımı olan Trabzonspor, 1. haftadan itibaren ilk 2 sıranın dışına hiç çıkmadı. 15. haftalar itibarıyla lig tarihindeki en yüksek farkı yaptı.







