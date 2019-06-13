Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, yeni teknik direktörü Okan Buruk’la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan Başkan Göksel Gümüşdağ, Bajic, Adebayor ve Serdar Taşçı ile yolların ayrılacağını ifade etti. Başakşehir’in bu kararından sonra Trabzonspor cephesi, Adebayor’u transfer etmek için harekete geçti.

Bordo-Mavililer’in hocası Ünal Karaman’ın da yıldız futbolcu hakkında, “Hücuma çeşitlilik katar. Uygun bir rakamı kabul ederse anlaşabiliriz” dediği öğrenildi. Trabzonspor kendilerine önerilen Adebayor’u ‘fırsat transferi’ olarak görüyor. Türkiye’yi çok seven ve burada gördüğü ilgiden memnun olan Adebayor’un Trabzonspor’un teklifine olumlu yaklaşması bekleniyor. Bonservis ve imza parasının olmaması avantaj.

76 maç 28 gol

Kariyerinde Arsenal, Tottenham, Real Madrid, Manchester City gibi dev ekiplerde oynayan Adebayor son kulübü Başakşehir’de 76 maçta forma giydi. Fileleri 28 kez sarstı, takım arkadaşlarına 8 asist yaptı.