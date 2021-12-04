Süper Lig'de 36 puanla liderlik koltuğunda oturan ve Hatayspor ile Konyaspor 'un 10 puan önünde bulunan Trabzonspor , 15. hafta maçında Adana Demirspor'u konuk edecek. 7 maçtır kazanan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, muhteşem serisini Adana temsilcisi karşısında sürdürmeyi ve fire vermeden yoluna devam etmeyi hedefliyor. Son 3 maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Vincenzo Montella'lı Mavi Şimşekler ise zorlu deplasmanda kazanıp güçlü rakibine ilk mağlubiyetini tattırmayı amaçlıyor.

Trabzonspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor-Adana Demirspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Yarın saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor-Adana Demirspor muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Peres, Siopis, Hamsik, Bakasetas (Berat), Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Akintola, Yunus, Vargas, Assombalonga

Abdullah Avcı için tarihi gün!

Bordo-Mavili takım için bir rekor günü daha... Trabzonspor’da göreve geldiğinden beri istatistikleri alt-üst eden teknik direktör Abdullah Avcı, namağlup serilerini galibiyetle sürdürmek istiyor. Fırtına, Adana Demirspor karşısında da unvanını korursa, Avcı kariyerindeki en uzun yenilmezlik serisini yakalayacak. Aynı zamanda 1995-1996’daki Trabzonspor’un efsane sezonunu geride bırakacak. Karagümrük galibiyetiyle, geçtiğimiz hafta seriyi 26’ya çıkartan Karadeniz ekibi, 27’nin peşinde. Trabzonspor’un tarihindeki en uzun yenilmezlik periyodu ise 1978-79 (29 maç) sezonundaydı.

8’de 8 ilk olacak

Öte yandan Abdullah hocanın, hem geçen sezon hem de Başakşehir’i çalıştırdığı dönemde 7 maçlık galibiyet serileri bulunuyor. Bugün kazanılması halinde, Avcı ilk kez 8’de 8 yapacak. Trabzonspor’un en son üst üste 8 lig karşılaşmasını kazandığı sezon, 2003-2004 idi.

Bakasetas görev bekliyor

Zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı son antrenmanla tamamlayan Trabzonspor’da, Djaniny ve Trondsen’in bugün riske edilmeleri beklenmiyor. Bakasetas ise oynayacak durumda ve ilk 11’de görev bekliyor. Abdullah Avcı’nın, sol bekte Bruno Peres’le başlaması yüksek ihtimal. Orta sahada ise Berat Özdemir’e ‘Hazır ol’ talimatı verildi.

Adana Demirspor’da 2 eksik var

Ligde son 3 maçından 7 puan çıkartan Adana Demirspor, oldukça formda... Hafta içinde de Türkiye Kupası’nda Serik Belediyespor’u 5-0’la geçen Vincenzo Montella’nın takımında, uzun süredir sakatlıkları devam eden Belhanda ile Lucas Castro bugün de oynayamayacak. Güney ekibinin yıldızı Balotelli kadroda yer alacak.

Bu kez stat tamamen dolacak

Devre arasına kadar kalan 5 maçının 3’ünü evinde oynayacak olan Bordo-Mavililer, sırasıyla Adana Demirspor, Antalyaspor (d), Hatayspor, Altay (d) ve Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, bugünkü maçın biletlerine büyük ilgi gösterirken, hafta başında satışa sunulan 38 bin 742 koltuğun tamamen dolması bekleniyor. Abdullah Avcı da taraftarlara çağrı yapmış ve “Gelin beraber horon oynayalım” demişti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun çifte heyecanı

Akyazı’da saat 16.00’da Adana Demirspor’u konuk edecek lider Trabzonspor’da, aynı zamanda bu hafta sonu seçimli olağan genel kurul heyecanı yaşanacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, seçime tek liste olarak giriyor. Dolayısıyla 3 yıl daha Başkan seçilecek. Fakat bu 2 gün, kendisi için çok yoğun geçecek. Sabah 09.00’da Hayri Gür Spor Salonu’nda genel kurulun ilk etabı gerçekleşecek. Yani idari ve mali raporlar okunacak, ibra oylaması yapılacak. Yarın ise 47. yönetim kurulunun yanı sıra denetim kurulu, sicil, arşiv-müze ve disiplin kurulu üyeleri seçilecek.