Ligde oynadığı son 7 maçı kazanan, sezon başından bu yana yenilgisiz olarak ilerleyen tek takım olan "lider" Trabzonspor 'da; Gervinho, Erce Kardeşler, Djaniny ve Anders Trondsen sakat. Dorukhan Toköz'den sağ bekte istediği verimi alan TD Abdullah Avcı, orijini aynı bölge olan Bruno Peres'i Trondsen yerine Adana Demirspor karşısında sol bekte oynatacak. Djaniny'nin yokluğunda hücum merkezinde Andreas Cornelius, sağ kanatta Abdülkadir Ömür forma giyecek. Forvet hattını tamamlayan son isim Anthony Nwakaeme olacak. Nwakaeme son 4 maçta 4 gol katkısı (1 gol - 3 asist) yaptı. Son 2 lig maçını pas geçen Tasos Bakasetas da ilk 11'e dönüyor! Orta alanda "Siopis, Bakasetas & Hamsik" üçlüsünü izleyeceğiz...

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Sezona Samet Aybaba ile başlayıp 4. hafta koltuğu Vincenzo Montella'ya emanet eden Adana Demirspor, son 3 lig maçının 2'sinde gol yemeyip 7 puan toplayarak 10. sıraya kadar tırmandı. Francis Ezeh hastalığı, Younes Belhanda ise sakatlığı nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. Son haftalarda "Akintola, Yunus & Vargas" hattı önünde Britt Assombalonga ile oynayan Montella, bir kez daha Mario Balotelli'yi kenarda bekletebilir. İtalyan yıldız geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyememişti. O maçtan önceki 3 karşılaşmayı da boş geçmişti. Beşiktaş maçında sonradan oyuna girip 1 gol ve 1 asistle ortalığı kasıp kavurduğu hala hafızalarımızda... Orta sahada direnci "Sinan & Stambouli" ikilisi yüksek tutmaya çalışacak. Gökhan İnler ve Lucas Castro'nun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un ligde oynadığı son 4 maç "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Adana Demirspor'un deplasmanda oynadığı son 5 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik.

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