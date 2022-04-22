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Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya hareket etti.

22 Nisan 2022, Cuma 17:13 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme katılmadı. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak ile Adana'ya gitti.

Karadeniz ekibinde kafilede 22 futbolcu yer aldı. Kadroda Uğurcan Çakır, Erce, Arda, Serkan, Puchacz, Peres, İsmail, Hugo, Denswil, Ahmetcan, Siopis, Dorukhan, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Visca, Yusuf Erdoğan, Kouassi, Djaniny, Cornelius ve Koita bulunurken, 22 kişilik kadroda yer almayan Hüseyin Türkmen de takımla birlikte Adana'ya gitti. 

İHA

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