Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme katılmadı. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak ile Adana'ya gitti.

Karadeniz ekibinde kafilede 22 futbolcu yer aldı. Kadroda Uğurcan Çakır, Erce, Arda, Serkan, Puchacz, Peres, İsmail, Hugo, Denswil, Ahmetcan, Siopis, Dorukhan, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Visca, Yusuf Erdoğan, Kouassi, Djaniny, Cornelius ve Koita bulunurken, 22 kişilik kadroda yer almayan Hüseyin Türkmen de takımla birlikte Adana'ya gitti.

İHA