Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaştığı Yukatel Kayserispor karşılaşmasını geride bırakan Trabzonspor , yüzünü yeniden lige çevirdi. Şampiyonluk için 4 puana ihtiyacı olan bordo mavililer, Spor Toto Süper Lig 'in 34'üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30’da Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavili oyuncular, iki grup halinde çalıştı. İlk grupta yer alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular koordinasyon, pas ve 5’e 2 çalışması yaptı. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Marek Hamsik'in çocukları idmanda

Yukatel Kayserispor maçında kadroda olmayan Djaniny, maçta sakatlanan Nwakaeme, tedavisi süren Hüseyin Türkmen ile Trondsen bugünkü antrenmanda yer almadı. Trabzonspor’un Slovak yıldızı Marek Hamsik, kendisi gibi futbolla ilgilenen çocukları Lucas ve Christian’ı idmana getirdi. Babalarına eşlik eden çocuklar, idmandan sonra şut çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından Cuma günü yapılacak idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

DHA



