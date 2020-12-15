Ziraat Türkiye Kupası’na 5’inci turdan katılan son şampiyon Trabzonspor, kupadaki ilk sınavında sahasında TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor’u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak kupada adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza

Trabzonspor yedekleri: Yedekler; Arda, Serkan, Marlon, Hosseini, Hüseyin Türkmen, A. Parmak, Kerem, Ahmet Canbaz, Yusuf, Safa

Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Aralık Çarşamba günü Medical Park Stadyumu’nda saat 18.15’te başlayacak karşılaşmada hakem Alper Çetin düdük çalacak. ASPOR'dan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın yoğun fikstürü de göz önünde bulundurarak kadroda önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Avcı’nın Adana Demirspor karşısında kalede ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında forma giyen Abdülkadir Ömür, Diabate, Abdulkadir Parmak ile Bilal’e görev vermesi beklenirken, diğer mevkilerde rotasyona gidebileceği öğrenildi.