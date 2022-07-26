Trabzonspor acil stoper arıyor!

Edgar’ın sakatlığından bu yana sağ stoper mevkisi için arayışta olan Trabzonspor , bir türlü aradığı ismi bulamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, yaz döneminde 7-8 isimle konuştuklarını ancak sonuç alamadıklarını söylerken, bu bölgeye üst düzey bir oyuncu almaları gerektiğini belirtti. Ligin başlamasına 10 gün kala Fırtına acil stoper arıyor. Özellikle 16-17 Ağustos tarihlerinde oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-Off maçına yeni stoperin hazır bir şekilde çıkmasını isteyen Avcı, transferin hızlıca noktalanıp, antrenmanlarda yer almasını bekliyor.

Kiralama formülü devrede

Bordo-Mavili yönetim, Avrupa’da adeta stoper avına çıktı... Manchester United’ın kadroda düşünmediği Axel Tuanzebe ve Leicester City’den Jannik Vestergaard’la görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, kiralama formülüyle devrede. Ancak İngiliz ekiplerinin beklentilerinin yüksek olması, işi zorlaştırıyor. İtalya’dan ise Jeison Murillo gündemde. Sampdoria’nın 30 yaşındaki Kolombiyalı savunmacısının 1 yıl kontratı kaldı ve düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Geniş listede adı yer alan Murillo konusunda temaslar devam ediyor.

Djiku’nun artısı çok...

Fransa pazarındaki hedef ise Alexander Djiku. Strasbourg’un yıldız stoperi, top tekniği, hızı ve oyunu geriden kurma özelliğiyle öne çıkıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok beğendiği Ganalı stoperin kulübüyle 1 yıl kontratı var ve talibi de hayli fazla. Rennes ve Nice gibi takımlarla da adı anılan 27 yaşındaki Djiku için Ligue 1 ekibinin bonservis beklentisi 6 milyon Euro. BordoMavililer, bu rakamı indirmeye çalışacak. Djiku’nun bir diğer artısı ise stoperin yanı sıra ön libero ve sağ bek mevkilerinde de oynayabilmesi.