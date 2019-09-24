Trabzonspor açıkladı: QNB Finansbank’la 3 yıllık anlaşma

Bordo-Mavililer, 3 sezondur göğüs sponsoru olan QNB Finansbank ile yeni sezon öncesinde anlaşamamıştı. Ancak Karadeniz ekibi ile QNB yeni bir anlaşmaya imza attı.

Trabzonspor’dan yapılan açıklamalada, “Şirketimiz ile QNB Finansbank A.Ş. arasında üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. QNB Finansbank logosu, sözleşme süresince, futbol takımımızın maç formasının kolunda yer alacaktır. Buna karşılık QNB Finansbank şirketimize, yıllık 1.9 Milyon TL + KDV bedel ödeyecektir. Bu bedel Tüfe+Üfe ortalaması oranında artırılacaktır” denildi.