Trabzonspor açıkladı: 3 yıllığına 9 milyon Euro

Geçtiğimiz hafta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) forma göğüs sponsorluğu için VESTEL ile görüşmelere başlandığını bildiren Trabzonspor bugün düzenlenen imza töreniyle bu anlaşmayı resmiyete döktü. Yapılan anlaşma sonucunda VESTEL firması, 3 yıl boyunca Trabzonspor formasının göğüs sponsorluğunu üstlenecek.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Varılan anlaşma uyarınca , Vestel, takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, yıllık 3 milyon Euro + KDV olmak üzere üç yıl için toplam 9 milyon Euro + KDV ödeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

VESTEL CEO’su Turhan Erdoğan ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, düzenlenen imza töreninde formayla poz verdiler.